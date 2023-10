Lors de l’activité sportive de la Fédération sénégalaise de Canoë et Aviron de samedi à Saly (Mbour), Ramatoulaye Ndoye et Ismaïla Fall se sont illustrés en remportant la médaille d’or respectivement chez les benjamines et benjamins. Cette compétition s’inscrit dans la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.