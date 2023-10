Ces deux matchs amicaux précéderaient le dernier tour qualificatif à la prochaine CAN contre l’Egypte, fin novembre début décembre prochains.

Il n’y a toujours pas encore de liste dévoilée mais les joueuses ont été bien averties. Un mois après sa victoire face au Mozambique, qualificative au dernier tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal devrait retrouver le terrain ce mois ci, avec une double confrontation amicale.

Au menu des Lionnes, selon nos informations, il devrait y avoir la Tunisie, 8e au classement FIFA dans la zone Afrique. Pas encore de dates précises pour ces deux rencontres qui devraient se jouer en terre tunisienne et qui s’inscriraient dans le cadre de la préparation pour le dernier tour de qualification à la CAN 2024, face à l’Egypte.

Ce serait donc des retrouvailles entre Tunisiennes et Sénégalaises, qui se sont affrontées en juin et juillet de l’année dernière. Les Lionnes avaient fait match nul (0-0) en préparation de la dernière CAN avant de dominer aux tirs au but (0-0, 4-2 tab) les Aigles de Carthage en barrage pour le tournoi de qualification au Mondial.

