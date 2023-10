Seul lutteur présent ce samedi sur le plateau de la TFM pour son face à face avec Ama Baldé, Modou Lô a réagi à l’absence de son adversaire.

« Je suis venu au face à face pour respecter mon contrat comme je le fais toujours. On parle souvent des lutteurs qui ne respectent pas les face à face mais ce n’est pas tout le monde. Personnellement contre Lac 2 on avait un face à face à Louga et il n’était pas venu, une autre fois c’était à Kolda et c’était pareil (…) Mais j’espère que ce qui a empêché mon adversaire de venir n’est pas grave et je prie Dieu de m’accorder la victoire le 5 novembre. La préparation du combat ? Oui je me prépare avec mon staff et mon écurie Rock Énergie. Je lance un appel à mes supporters pour un grand rassemblement le jour du combat » a déclaré le roi des arènes.

