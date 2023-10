Avec son arrière droit sénégalais Formose Mendy, le FC Lorient a réalisé un gros coup en remportant le derby à domicile face au Stade Rennais en ce début d’après-midi pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1.

À la fois solide mais aidé par les boulettes défensives de son adversaire, le FC Lorient a mis fin à cinq matchs d’affilée en l’emportant face au Stade Rennais (2-1), au Stade du Moustoir ce dimanche, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Avec Formose Mendy, de retour comme titulaire depuis la 4e journée, les Merlus ont cueillis à froid d’entrée les Rennais.

Auteur d’une première période cauchemardesque, Warmed Omari a marqué un but contre son camp gaguesque dès la 4e minute, avant de permettre à Souleymane Isaak Touré d’inscrire le but de la victoire pour Lorient (45e+2), alors que Ludovic Blas avait égalisé (21e). Les hommes de Regis Le Bris se redonnent de l’air et remontent à la 13e place.

TREC'H EO AN ORIANT EVIT AN DERBI ! 👊 VICTOIRE DANS LE DERBY ! 👊 pic.twitter.com/HGC1QToHNe — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 22, 2023

wiwsport.com