L’ailier sénégalais de l’OM était déçu par la défaite de ses partenaires à Nice ce samedi soir lors de la 9e journée de Ligue 1. Il regrette un manque d’efficacité et souligne les difficultés à l’extérieur.

L’Olympique de Marseille n’y arrive décidément pas en ce début de saison, notamment à l’extérieur. Battu sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0) ce samedi soir à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’OM reste sur quatre défaites et trois nuls sur ses sept matchs hors du Vélodrome. Une situation qui désole Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais s’est présenté en zone mixte et n’a pas caché sa déception après ce nouveau revers concédé à l’Allianz Rivera.

« On répète souvent la même chose. On doit gagner ce genre de match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très, très dur. On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matches à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matches qui viennent, à commencer par celui de jeudi », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot Marseille.

