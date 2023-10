L’Entente Taiba Industries Chimiques du Sénégal (Etics Mboro) a changé de dénomination pour cette nouvelle saison de football 2023-2024.

L’Etics Mboro passe dans une nouvelle ère. Le club de National 2 a obtenu gain de cause auprès de la Fédération Sénégalaise de Football pour changer de nom s’appelant désormais Niayes Football Club.

Dans un communiqué de la FSF daté du 17 octobre et soussigné par Victor Seh Cissé secrétaire général de l’instance dirigeante du football sénégalais, on peut y lire que « le service compétent de la FSF va procéder au changement du nom du club ETICS qui est devenu « Niayes Football Club », dans nos fichiers » .

Notons que ce changement de nom intervient après le désengagement de la société ICS du club de football ETICS.

Ladite industrie a mis un terme à sa collaboration avec le club décidant de ne plus verser « un appui en trésorerie » au club. À travers une note publiée le 17 mai dernier, l’ICS avait en outre demandé au club de ne plus « utiliser les logos de la société et de changer de nom ».

