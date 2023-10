Au bout d’un derby plaisant, le Teungueth Fc a dominé Génération Foot (2-1) à l’occasion de l’édition 2023 du trophée des champions qui se jouait sur la pelouse de Lat Dior de Thies.

Film du match

Devant à la marque après seulement 4 minutes de jeu sur une réalisation d’Abdoulaye Kah, les partenaires de Baye Assane Cissè prenaient petit à petit le dessus en enchaînant les belles séquences. Une supériorité nette qui sera confirmée par un deuxième but signé Malick Ndoye qui sur un magnifique service de Mbaye Jacques réalise le break à la 28e minute de jeu (2-0, 27e). Un but qui fragilisait sérieusement les grenats, beaucoup moins sûrs dans leurs gestes et friables défensivement, à l’image du portier Cheikh Gueye qui à plusieurs reprises enchaîné les sorties hasardeuses. La donne va toutefois changer à 10 minutes de la fin pour les hommes de Balla Djiba. Alors qu’on dirigeait à une première mi-temps maîtrisée par le formation dirigée Babacar Ndiaye, les coéquipiers de dame Diop ont décidé de mettre du sel sur les 10 minutes restantes. Sur une séquence de conservation de ballon les grenats parviennent à entrer dans la surface adverse. Mieux, de trouver le fond des filets. C’est Christopher Serge Simon qui réussit la réduction score. Complètement dépassée avec les entrées virevoltantes de Mouhamed Dieng et le buteur coté académiciens, intenables sur leurs percées, les joueurs de Cheikh Gueye reculent face à une équipe de Génération Foot déterminée à égaliser avant la pause. Génération Foot passait même proche de remettre les pendules à l’heure, toutefois Kamara bien servi par Seydi bute sur le gardien adverse (42’). Les deux équipes rentrent dans les vestiaires sur ce score 2-1 à l’avantage des coéquipiers de Cheikh Sarr.