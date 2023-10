Le jeune attaquant sénégalais a inscrit son troisième but de la saison avec le Lausanne-Sport à l’occasion du derby face au FC Stade Lausanne-Ouchy ce samedi.

Six mois après leur dernière confrontation en Challenge League (D2), le FC Stade Lausanne-Ouchy et le FC Lausanne-Sport se retrouvaient ce samedi dans l’élite du foot suisse. Un premier derby lausannois dans l’histoire de la Super League qui n’aura pas de vainqueur puisque les deux formations se sont quittés bons amis (2-2) au Stade Olympique de la Pontaise.

Deux Sénégalais étaient titulaires pour cette rencontre : Lamine Gassama et Mamadou Kaly Sène. C’est l’attaquant de 22 ans qui aura réussi à se distinguer plus principalement puisqu’il avait redonné l’avantage au LS avec son troisième but inscrit à la 81e. Mais le SLO a égalisé quelques minutes plus tard en profitant d’un but contre son camp de Noé Dussenne.

🔚 𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 Le FC Lausanne-Sport partage l’enjeu avec le @FC_SLO sur le score de 2️⃣-2️⃣. ⚽️ Samuel Kalu 29’

⚽️ Kaly Sène 81’ 🔜 Rendez-vous le dimanche 29 octobre à la Tuilière pour la réception du FC Bâle.#AllezLausanne #SLOLS pic.twitter.com/H7szJbcwtf — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) October 21, 2023

wiwsport.com