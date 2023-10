Pour la première de Philippe Clement sur le banc, le Glasgow Rangers s’est facilement imposé face à Hibernians ce samedi (4-0). Abdallah Sima a été le grand bonhomme de cette victoire en inscrivant son premier doublé en Scottish Premiership.

La première sortie de Philippe Clement s’est déroule sans encombre. Opposé à Hibernians pour la première sur le banc de l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, le Glasgow Rangers se sont tranquillement imposés (4-0) à l’Ibrox Stadium, ce samedi après-midi, à l’occasion de la 9e journée du Championnat écossais. Abdallah Sima en a profité pour inscrire son deuxième doublé avec les Light Blues.

Après avoir retrouvé la victoire face au Saint Mirren, lors de dernière sortie avant la trêve internationale, les hommes de Philippe Clement ont montré un bien meilleur visage face à Hibernians. Et ce dès le premier quart d’heure. Sur un ballon récupérer à 40 mètres de la surface adverse, Sima prend sa vitesse, met la défense dans le vent avant de prendre à contre-pied le portier David Marshall (17e).

Nettement dominateurs, les Rangers ont ensuite doublé la mise juste avant la pause sur un magnifique but de Raskin (45e). Sima et ses partenaires feront autant après la pause en ajoutant deux autres buts. L’attaquant sénégalais a vu double sur une belle reprise (65e), pour son 9e but de la saison, puis Cyriel Dessers a clos la marque (79e). Avec ce succès, le Glasgow Rangers confortent sa 2e place.

FULL-TIME: Rangers 4-0 Hibernian 👏 A well-deserved victory at Ibrox. pic.twitter.com/Gq439uO27D — Rangers Football Club (@RangersFC) October 21, 2023

wiwsport.com