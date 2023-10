Scénario proche de la catastrophe pour Chelsea dans le derby londonien contre Arsenal ce samedi à Stamford Bridge, lors de la 9e journée de Premier League. Les partenaires de Nicolas Jackson menaient 2-0 jusqu’au dernier quart d’heure avant de concéder le nul (2-2).

Sans victoire face à une équipe du « Big 6 » d’Angleterre depuis quasiment deux ans, Chelsea n’aura pas profité de plusieurs bonnes minutes face à Arsenal pour mettre fin à cette disette. Les Blues ont laissé filer la victoire face aux Gunners ce samedi. Alors qu’ils menaient 2-0, les hommes de Mauricio Pochettino ont craqué bêtement dans le dernier quart d’heure et concédé le nul (2-2) face à une équipe pourtant peu inspirée.

Vainqueur de ses deux derniers matchs de Championnat avant la trêve internationale, Chelsea n’aura donc pas réussi à enchaîner une troisième victoire de suite. Dans leur antre du Stamford Bridge, les Blues avaient bien entamé leur match et ont logiquement ouvert le score grâce à un penalty transformé par Cole Palmer (1-0, 15e), après une faute de main incontestable du défenseur central international français William Saliba.

Chelsea fera ensuite le break en début de seconde période grâce à un beau but de Mudryk (2-0, 48e). Avant de craquer. Sur une boulette du gardien Robert Sanchez, Declan Rice a égalisé pour Arsenal (2-1, 77e), quelques minutes avant que Trossard n’inscrive le but de l’égalisation (2-2, 84e). L’attaquant sénégalais Jackson, entré à la 66e, ne permettra pas aux Blues d’arracher la victoire, et Chelsea stagne au milieu du tableau.

