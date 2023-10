Malgré une bonne préparation, Arial Mendy a dû se contenter de 271 minutes depuis le début de saison. L’arrière gauche de Grenoble a évoqué ce manque de temps de jeu.

Arrivé lors du mercato hivernal de 2023, Arial Mendy ne s’est toujours pas fait une place au sein de l’équipe de Grenoble. Parfois miné par les blessures, l’arrière gauche sénégalais de 28 ans n’a fait que quatre apparitions en Ligue 2 depuis le début de cette saison. Après avoir enchaîné trois titularisations (Dunkerque, Quevilly Rouen et Caen), l’ancien pensionnaire de Diambars a été mis sur le banc sur les deux derniers matchs du GF38.

Dans des propos rapportés par le site Grenoblefoot.info, l’ancien joueur du RC Lens et de Clermont évoque cette situation personnelle. « Oui, sur le plan personnel, j’ai des petits regrets parce que je m’attendais à jouer plus. Mais je respecte la décision du coach. Moi, je continue de travailler et j’essaie de répondre toujours présent sur le terrain quand on fait appel à moi. Le plus important c’est l’équipe, moi je viens après », a-t-il d’abord confié.

« Les Grenoblois n’ont pas encore vu le vrai Arial Mendy »

« En début de saison, j’étais suspendu et quand je suis revenu, l’équipe marchait bien. Quand j’ai pu enchaîner les matchs, je pense que j’allais de mieux en mieux. Comme je le disais, c’est à moi de continuer à travailler pour me retrouver sur le terrain. C’est bon pour l’équipe qu’il y ait de la bonne concurrence. Pour tous les postes c’est pareil, c’est doublé. Tout le monde doit travailler plus et c’est le groupe qui progresse dans son ensemble grâce à ça. »

En espérant voir sa situation évoluer favorablement, Arial Mendy conclut dans ce même sens et promet du mieux avec GF38. « C’est vrai qu’à mon arrivée, les blessures ne m’ont pas laissé tranquille. Je pense que les Grenoblois n’ont pas encore vu le vrai Arial Mendy. J’essaie de mon côté d’être encore plus professionnel, de prendre soin de mon corps. Ce qui m’importe c’est d’aider le club à avoir des bons résultats et je suis prêt à le faire. »

wiwsport.com