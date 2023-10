Une affiche du Trophée des Champions mettant en vedette l’équipe championne du Sénégal Génération Foot et le vainqueur de la Coupe de la Ligue Teungeuth FC a été présentée hier par les entraîneurs des deux clubs. Pour Bala Djiba et son adversaire Cheikh Gueye, cette rencontre est cruciale pour bien démarrer la saison et redonner confiance aux joueurs.

Génération Foot et Teungueth Fc vont se frotter sur la pelouse de Lat Dior de Thies ce samedi à 18h00, à l’occasion du trophée des champions. Même s’il s’agit d’un match de préparation à la nouvelle saison de championnat, les Grenats et le club de Rufisque se livreront une bataille acharnée pour se faire une place au palmarès de cette compétition qui fait son come-back après 5 années d’absence.

« Nous avons bien préparé cette rencontre en jouant plusieurs matches amicaux de haute facture. Ce Trophée des Champions nous permettra ainsi d’évaluer ce que nous travaillons depuis maintenant six semaines. C’est vrai que c’est un derby que toutes les deux équipes veulent remporter, mais ça reste tout de même un match de préparation. Nous allons donc nous faire plaisir et faire plaisir aux supporters qui viendront au stade », a estimé Balla Djiba, entraîneur de Génération Foot, en conférence de presse d’avant match.

Amené par le jeune entraîneur Cheikh Gueye, Teungueth Fc ne se présentera sans doute pas en victime expiatoire samedi au stade Lat Dior. « Jouer deux finales en l’espace de quelques mois prouve qu’un excellent travail est en train d’être fait au niveau du club. Nous avons fait une bonne préparation et ce match nous servira à le parfaire. On tentera donc de mettre toutes les chances de notre côté pour remporter ce trophée pour la première fois de notre histoire, comme on l’a fait récemment avec la Coupe de la Ligue », a déclaré le coach de Tfc.

wiwsport.com