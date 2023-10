La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce dans un communiqué avoir entamé la procédure d’octroi de subventions en faveur des clubs et des acteurs de football pour la saison à venir. À cet effet, plus de 700.000 de nos francs ont été décaissés par l’instance.

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a cassé sa tirelire pour libérer les subventions accordées aux différents clubs de football professionnel et amateurs ainsi qu’aux acteurs du foot local pour le compte de la saison 2023-2024. Contrairement à la saison dernière, où les subventions globales s’élevaient à 1,2 milliard de francs CFA, c’était après que le Sénégal ait remporté la Can 2022 et le Chan 2023, en plus d’une participation honorable à la dernière Coupe du monde au Qatar (les Lions ont été éliminés en huitièmes de finale), pour cette année, le montant est estimé à 709 250 000 F CFA (sept cent neuf millions deux cent cinquante mille francs CFA).

En plus des clubs, les bénéficiaires seront l’Association sénégalaise des Managers du Sport (ASMS), l’Association des Éducateurs et Entraîneurs de Football du Sénégal (AEEFS), l’Amicale des internationaux de Football du Sénégal (AIFS), l’Association nationale des Arbitres de Football (ANA), la presse sportive (ANPS), la Coordination nationale des Écoles de Football du Sénégal (CONEFS).

Les subventions sont reparties comme suit :