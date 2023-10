Alors qu’Everton se déplace ce samedi à Anfield Road pour disputer le derby de la Mersey face au rival Liverpool, l’une des interrogations reste à savoir si Sean Dyche va maintenir sa confiance à Idrissa Gana Gueye.

indéboulonnable dans l’entrejeu des Toffees depuis le début de la saison, Idrissa Gana Gueye bénéficie d’un total confiance de la part de son entraîneur Sean Dyche. L’ex joueur du Paris Saint-Germain a effectué sept apparitions sur les huit premiers matchs de Premier League avant d’être écarté pour blessure lors de la dernière journée contre Bournemouth.

Une rencontre qui s’était d’ailleurs soldée par une victoire nette et sans bavure d’Everton (3-0) avec une grosse performance de James Garner auteur d’un but dans ce match. Remplaçant du sénégalais, le jeune milieu de terrain anglais avait été excellent dans son association avec Amadou Onana. Ainsi, selon Goodinsonnews, le manager d’Everton pourrait être tenté d’aligner le même onze ce samedi face aux Reds et donc de laisser Idrissa Gueye sur le banc au coup d’envoi.

Le contre-pressing de Liverpool, un danger pour Idrissa Gueye !

Par ailleurs, il faut dire que Sean Dyche a montré un attachement particulier à Gueye pour ses performances. Le milieu de terrain de 34 ans qui n’a disputé qu’une quinzaine de minutes en amical face au Cameroun a des statistiques qui parle pour lui en championnat d’Angleterre. Irréprochable défensivement, l’ancien Lillois remporte en moyenne 4,4 duels au sol par match, alors qu’il n’est dribblé que 0,6 fois par match selon Sofascore. Un atout défensif non négligeable pour les Toffees. Mais face à Liverpool, il faudra plus que ça pour espérer ramener un résultat positif d’Anfield.

Toujours selon Goodinsonnews, « le manque de confiance et de sang-froid de Gueye dans la possession de balle » commence à devenir une préoccupation au club. Pas toujours à l’aise avec le ballon, le numéro 27 d’Everton ne serait pas l’homme idéal face au « gegenpressing » étouffant (contre-pressing) des joueurs de Jürgen Klopp. Titulariser Gana Gueye qui revient d’une blessure serait donc vu comme une décision coûteuse pour Sean Dyche.

