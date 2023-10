Pas de vainqueur entre Le Havre AC et le RC Lens. En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Havrais et Lensois se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) qui ne fait les affaires de personne.

Il n’y aura donc pas de vainqueur dans cette opposition entre Le Havre AC d’Arouna Sangante, d’Issa Soumaré et le Racing Club de Lens de Nampalys Mendy. Dans un match plutôt plaisant et marqué par quelques occasions nettes de part et d’autre, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver la faille. Dangereux au fil de la rencontre, le HAC a mis en danger son adversaire.

Remuant dans cette partie, l’avant-centre international guinéen Mohamed Bayo a notamment buté sur Brice Samba (60e) puis sur Kevin Danso, auteur, lui, d’un sauvetage miraculeux à la 71e minute. Mais les Havrais ont eu très chaud en fin de rencontre puisque Florian Sotoca croyait offrir la victoire à Lens dans les arrêts de jeu, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.

Après deux défaites d’affilée, Le Havre AC, provisoirement 11e au classement, peut donc se contenter de ce petit point, alors que le RC Lens, de son côté, enchaîne un deuxième match nul d’affilée et reste provisoirement à la 14e position. À noter que les Sang et Or, premiers de leur groupe, accueillent mardi les Néerlandais du PSV Eindhoven, pour la 3e journée de Ligue des Champions.

