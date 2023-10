Présent en conférence de presse avec l’AS Monaco ce vendredi, Ismail Jakobs a évoqué la CAN 2023, qui démarre dans un peu moins de trois mois en Côte d’Ivoire.

Titularisé lundi dernier lors du match amical face au Cameroun, Ismail Jakobs a livré une bonne prestation dans la victoire (1-0) des Lions. Le piston gauche de 24 ans a été à l’origine des plus belles actions sénégalaises et a été impliqué sur l’unique but du match. Présent lors de la Coupe du Monde au Qatar, le joueur de l’AS Monaco devrait disputer son premier tournoi continental cet hiver avec la CAN en Côte d’Ivoire.

À un peu moins de trois mois du début de cette compétition, où les hommes d’Aliou Cissé défendront leur titre remporté il y a bientôt deux ans au Cameroun, le natif de Cologne se montre ambitieux, lui qui ne cache pas son honneur de représenter le maillot national. Jakobs s’est exprimé à l’occasion d’une conférence de presse avec l’ASM ce vendredi, à deux jours de la réception du FC Metz, pour la 8e journée de Ligue 1.

« C’est une grande fierté pour moi de représenter le Sénégal, et ce serait évidemment un rêve de disputer une compétition comme la Coupe d’Afrique des Nations. Je pense que nous avons une très bonne équipe, un très bon groupe cette année. Donc j’espère vraiment que nous pourrons gagner à nouveau ce trophée, après la victoire en 2022 », a-t-il déclaré dans des propos relayés sur le site du club de La Principauté.

🎙️ À deux jours de la réception du @FCMetz, Ismail Jakobs et le Coach se sont présentés devant les médias 👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 20, 2023

