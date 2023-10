Prévu du 14 au 15 novembre à Diamniadio, le Dakar Sport Summit a lancé son compte à rebours hier à Dakar. Un événement pour booster l’économie sportive et de l’entreprenariat.

Devant plusieurs invités de marque, les responsables de Prim’s, une agence d’événementiels aux compétences diversifiées, ont affiché leurs objectifs dont le premier est de faire de Dakar un hub incontournable en la matière, selon le codirecteur Mame Mor Mbacké.

Malick Diouf, directeur de Prim’s d’expliquer le concept : « On a adhéré à un réseau de 600 acteurs économiques français (Sport Sora), les seuls africains dans le groupe… Le mois de novembre est le mois du sport avec le MMA, Dakar en Jeux, Modou – Ama Baldé, Tapha Tine – Eumeu Sène et Dakar Sport Summit… Il s’agit de positionner la capitale en hub incontournable du sport, en stimulant les positions notamment sur le financement du sport. Ce en la mettant dans le circuit financier, de sorte que les institutions n’aient plus peur de venir financer les activités sportives. On ne demande juste qu’à l’encadrer, l’institutionnaliser. On parlera après de contrôle, de sanction… L’ambition est de contribuer à la croissance économique durable du sport au Sénégal. On a besoin de toutes les synergies pour que cet événement réussisse, soit de portée internationale. »

Plusieurs activités sont au menu de cet événement qui permettra à rendre visibles les opportunités autour de l’industrie sportive. Joëlle Sow, secrétaire générale de Sen Start-up : « le Sénégal veut s’inscrire dans une dynamique » « Hackaton : le Sénégal veut s’inscrire dans une dynamique où le sport prend de plus en plus d’importance. Le Hackaton (10-11 novembre) permettra à 5 équipes de participer en prototypant très rapidement sur des solutions innovantes autour de 5 challenges autour de l’industrie du sport. Il sera organisé en partenariat avec la mairie de Yoff qui nous ouvert ses infrastructures. Il y aura un suivi pour motiver les jeunes, essayer de développer l’industrie du sport et faire du Sénégal un hub en la matière. »

Pendant 48 heures, l’univers des sports, de l’entreprenariat et de la technologie vont se rencontrer, échanger et créer et innover. Abdoulaye Ly est le directeur exécutif Club des investisseurs. « Le sport est un facteur de santé, de création de richesses, de profil, d’aménagement du territoire. Cela réunit, le sport a été versé comme l’agriculture, l’énergie et autres comme l’un des piliers du PSE. C’est devenu un centre de profit, un instrument pour gagner de l’argent. L’exemple qui m’a séduit est le stade de Munich qui appartient à un privé. Et on va en parler le 16 novembre. Car c’est le momentum, le Sénégal brille par les résultats et le secteur privé compte prendre place. »

wiwsport.com