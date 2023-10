Plusieurs sportifs notamment dans le monde du football à l’image de Karim Benzema, Riyad Mahrez, Noussair Mazraoui ont montré récemment leur soutien au Palestine qui subit des attaques de l’Israël. Mo Salah a suivi le pas hier avec une vidéo ou il lance un message fort.

Les sportifs sont attendus sur d’autres terrains outre que les pelouses. Ainsi, la réaction de Mo Salah, international égyptien, se faisait attendre ces derniers jours suite aux attaques répétitives de l’Israël sur la Palestine faisant des milliers de morts. Hier, le double ballon d’or africain (2018-2019) a pris la parole.

«Ce n’est pas toujours facile de parler dans des moments comme ça. Il y a eu trop de violences et de brutalité. Au cours des jours précédents, nous avons été témoins d’une violence extrême qui a fait saigner nos cœurs. L’escalade de la violence qui dure depuis des semaines ne peut être tolérée. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser. Les familles sont déchirées. Le soutien humanitaire à Gaza doit être autorisé immédiatement. La population de Gaza vit des conditions misérables. On a vu des scènes horribles à l’hôpital ce mardi. La population de Gaza a besoin immédiatement de nourriture, d’eau et de médicaments. J’appelle tous les dirigeants du monde à s’unir pour empêcher de nouveaux massacres de personnes innocentes » rapporte Foot Mercato qui le décrit comme la personnalité numéro 1 du monde arabe.

Au total, au moins 3 478 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué le ministère de la Santé au gouvernement du mouvement islamiste palestinien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah)

wiwsport.com