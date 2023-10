L’artiste AKON a co-présenté la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 la semaine passée. Une première pour l’homme d’affaires originaire du Sénégal qui, en marge de cette cérémonie, s’est prononcé sur la compétition et son souhait de revoir les Lions de la Teranga soulever le trophée.

Votre amour et votre passion pour la croissance et le développement du continent africain ne sont plus à démontrer. D’où vient cette passion ?

Tout a commencé avec mes parents. Ils sont tous deux nés et ont grandi au Sénégal et ils ont fait en sorte que nous naissions aux États-Unis, mais que nous soyons élevés à la sénégalaise.

Peu après notre naissance, nous avons été renvoyés au Sénégal. J’ai pu m’imprégner de cette culture, cet environnement et cette tradition familiale quand je suis retourné aux États-Unis.

Je ne suis jamais vraiment partie. J’ai toujours eu cette identité africaine, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n’est pas parce que vous êtes né quelque part que vous êtes ce lieu. Votre sang est définitivement d’où vous venez et mon sang est définitivement 100% africain.

Quel regard portez-vous sur la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies ?

C’est incroyable. Je pense que ce sont des événements que nous devons promouvoir parce qu’ils donnent à l’Afrique une reconnaissance sur le plan du sport et du divertissement.

Ce sont de véritables joyaux que nous avons, que nous devons plus commercialiser.

Pensez-vous que le Sénégal, en tant que champion d’Afrique en titre, est le principal favori à sa succession ?

Bien sûr, tout le monde espère gagner. Si l’on considère que nous sommes les champions d’Afrique en titre, je pense qu’il est grand temps de le refaire. Le Sénégal a toujours été une nation très liée au football et nous devons continuer à créer plus d’opportunités pour nous-mêmes.

En tant qu’Africain vivant à l’étranger, comment se passe la vie pour quelqu’un qui a accompli tant de choses dans un pays étranger ?

Pour moi, vivre en dehors de l’Afrique a été douloureux. Je ne veux pas vous mentir, je préférerais vivre en Afrique si je le pouvais. Ceux qui veulent vivre et faire des choses en dehors de l’Afrique font en réalité fausse route.

L’avenir est ici, en Afrique. Tous nos talents, tous nos recours et toutes nos ambitions sont ici, sur le continent. Si vous sortez d’Afrique, apportez toutes les connaissances que vous avez acquises et investissez-les dans votre pays.

