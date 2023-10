Dans cet entretien accordé à un groupe de médias dont IGFM, pour faire le bilan de la saison, le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar Ndiaye, s’est aussi exprimé sur plusieurs sujets : l’Afrobasket 2025, ses chantiers, le futur coach des Lionnes…

Afrobasket masculin 2025



« Personnellement, cela m’intéresse. Maintenant, je l’ai évoqué de façon informelle lors de la venue du nouveau ministre des Sports à Marius Ndiaye. On fera une correspondance officielle en transmettant le cahier de charge. La seule difficulté c’est les droits d’organisation (1,5 million de dollars). Avec 2 milliards FCfa, on peut l’organiser. Bien entendu, une bonne partie sera financée par les sponsors. »

Chantiers

« C’est d’abord l’organisation de l’Afrobasket masculin 2025, la reconquête du titre chez les garçons, la qualification aux JO de Paris 2024 avec les filles… Chez les U18, il faudra se qualifier pour la Coupe du monde U19. Il y a aussi la professionnalisation en trouvant un championnat d’élite de 8 équipes. Pour cela, il faut des équipes avec des moyens. La petite catégorie fait partie des priorités.

Pour les aspects matériels, on va louer un siège. Ensuite, on fera une demande de bail à l’Etat avant de pouvoir construire. Il faut aider nos entraîneurs à se perfectionner. Je pense à Mamadou Guèye « Pabi », Sir Parfait Adjuvon, Madiène Fall, Birahim Gaye, Mouhamed Sène pour ne citer que ceux-là. Il y a plusieurs techniciens qu’il faut encadrer afin qu’ils puissent progresser. »

Coach des Lionnes

« Ce n’est pas encore déterminé. Aujourd’hui, la priorité c’est la signature de l’arrêté sur la nomination de Raoul Toupane. Dès que ce sera officiel, on va voir avec lui. C’est lui qui a la primauté de donner le nom. Il y a des demandes qui ont été transmises au DTN. En tout cas, l’objectif, c’est d’avoir un entraîneur capable de réaliser un hold-up au TQO contre le Nigéria. Les USA et la Belgique partent favoris. Il restera une place entre les deux pays puis les USA sont déjà qualifiés, la Belgique est championne d’Europe. Il faut voir aussi la possibilité d’organiser un camp en Europe au mois de décembre puisqu’il y aura une trêve. La Fédération prendra en charge l’hébergement et permettre au nouvel entraîneur d’avoir un groupe et mettre en place sa stratégie. »

TQO masculin…

« L’objectif était de se qualifier au Mondial. On l’a raté pour plusieurs raisons. La seule fois où on a eu la meilleure équipe possible, c’était à Monastir avec trois victoires. Il y a le point du règlement qui a fait que le Cap-Vert s’est qualifié. Ça donne de l’espoir car l’équipe qui était à Lagos, si on y ajoute Mbaye Ndiaye, Khalifa Diop.

En plus de la naturalisation d’un joueur de niveau international, cela peut donner une très bonne équipe. Maintenant, il y a le Sud Soudan, la Côte d’Ivoire, le Nigéria. Lors des deux derniers Afrobasket, on a été 3ème (2017 et 2021). Cela veut dire qu’on a le niveau.

En 2009, on n’est même pas passé au second tour. Aujourd’hui, le minimum c’est qu’on sait qu’on va jouer les demi-finales sans difficulté majeur. Je l’ai dit aux joueurs. Il y a un effort supplémentaire à faire en termes de fighting, de motivation. J’ai perdu trois demi-finales en Afrobasket masculin. Cela fait partie des regrets. C’est pourquoi je dis qu’il faut un effort supplémentaire à faire. »

Administration (com, marketing), siège

« On va déménager au plus tard au mois de janvier. Je suis satisfait du travail de la commission marketing. On a amassé beaucoup de millions. Je n’ai pas les chiffres en tête mais on a pu enrôler des sponsors comme la BSIC, AIBD, LONASE, Orange, entre autres… Je crois qu’il y a une nette amélioration. La communication a aussi fait des efforts. On a bien communiqué pendant l’Afrobasket même s’il faudra faire des efforts. »

Le choix de Raul Toupane comme DTN

« Raoul Toupane s’y connait et il a les compétences et le profil du poste. C’est un homme avec qui il est facile de travailler. Toutes ces raisons ont fait que je ne suis pas allé chercher très loin quand le DTN Moustapha Gaye est parti. La meilleure solution, c’était de continuer avec Raoul puisqu’il s’entend bien avec les coachs de l’équipe nationale. Ce sont des missions classiques : développer et promouvoir notre discipline. Maintenant, il faut plus qu’il soit là que pour les équipes nationales, mais pour développer la petite catégorie, la mise place d’équipes régionales et autres. Cependant, il est partie intégrante du bon fonctionnement des équipes nationales. C’est le haut niveau et cela fait partie des missions. »

