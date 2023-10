La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023 en Côte d’Ivoire) sera l’une des plus relevées de l’histoire du football africain, a déclaré le sélectionneur marocain Walid Reglagui.

« La CAN 2023 va être l’une des Coupe les plus difficiles de l’histoire du football africain et ce, eu égard à la qualité des stades et la présence de grandes stars du ballon rond africain évoluant dans de meilleurs clubs du monde« , a-t-il souligné lors de la conférence de presse d’avant-match qui a opposé la Côte d’Ivoire au Maroc.

Ainsi, précise le technicien des Lions de l’Atlas, il serait « très compliqué » de désigner préalablement un vainqueur. « Il y a au moins dix équipes qui peuvent remporter la CAN, en plus des outsiders« , a-t-il pronostiqué. « La dernière Coupe du monde au Qatar a montré que le football africain ne cesse de progresser et prouvé que les sélections africaines pourraient se placer sur le toit du monde. Aujourd’hui, on peut rivaliser avec les plus grandes nations, » ajoute-t-il.

Pour rappel, 24 équipes du continent seront en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 pour les besoins de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. 12 pays anciens vainqueurs du trophée dont le Sénégal, vainqueur en titre, tentera à nouveau d’inscrire la CAN à leur palmarès.

wiwsport.com