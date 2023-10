Avec le groupe de qualité à sa disposition, Aliou Cissé aura des choix forts à faire pour sortir un onze de départ contre le Cameroun, ce lundi. Alors que des doutes existent dans la composition de l’entrejeu, le poste de latéral droit et le système de jeu sont les incertitudes à noter pour cette rencontre. Toutefois, Noah Fadiga est attendu pour son premier cap.

Pour son retour en sélection, Noah Fadiga pourrait étrenner sa première apparition avec les Lions face au Cameroun, en match amical à Lens. Resté sur le banc lors de sa première convocation en mars dernier, à l’occasion de la double confrontation face au Mozambique, le latéral droit de 23 ans, de retour en Equipe Nationale depuis cette date, devrait connaître sa première sélection face au Cameroun ce lundi, en amical. Le joueur de la Gantoise est attendu pour débuter cette rencontre.

La SDM pour animer l’attaque

Dans le 4-3-3 d’Aliou Cissé, Fadiga formerait une défense avec l’arrière gauche de l’AS Monaco Ismail Jakobs, le capitaine Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Auteur d’une solide prestation face à l’Algérie en septembre dernier, le défenseur central de Nottingham Forest devrait être préféré à Abdou Diallo. Bien évidemment, le portier d’Al-Ahli Edouard Mendy sera dans les cages.

Dans l’entrejeu, on devrait se retrouver avec un trio mené par Pape Matar Sarr, Idrissa Gana et Pathé Ciss. Les trois joueurs étaient déjà titulaires ensemble face à l’Algérie. Même si Nampalys Mendy a de bonnes options pour être choisi. Avec le retour de Boulaye Dia et Ismaïla Sarr, Aliou Cissé devrait composer son attaque avec ces deux joueurs autour de Sadio Mané. Pour un trio SDM.

wiwpsort