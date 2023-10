Dans le cadre de leur face à face ce dimanche, Eumeu Sène (écurie Tay Shinger) et Tapha Tine (écurie Baol Mbollo) ont lancé les hostilités en direction du choc du 12 novembre prochain à l’arène nationale.

Pas trop bavard au début, Eumeu a tout de même répondu aux provocations de son adversaire.

« C’est un combat comme les autres mais c’est un combat imprévisible où tout peut arriver. Le combat c’est pour bientôt donc attendons le jour J.

Je ne sais pas qui est le meilleur bagarreur entre nous mais j’ai deux mains comme lui. J’ai affronté les plus coriaces de l’arène, donc je n’ai pas de quoi avoir peur de mon adversaire. Je n’ai pas de problèmes avec les poids lourds car j’ai appris à lutter avec eux (…) Je vais lui montrer qu’il est nul à la bagarre et que je suis plus fort que lui. Je connais l’art de la lutte et je vais le lui démontrer »

