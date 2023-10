Le DUC a remporté la finale de la Coupe du Sénégal en venant a bout de l’ASVD hier (72-55). Un match renversant dont le mental a été la clé du succès explique le coach.

Comme en 2022, Sir Parfait Adjivon et ses hommes ont réussi le doublé en remportant une deuxième fois consécutive la finale de la Coupe du Sénégal. « Je félicite l’ASCVD et mes joueurs qui ont fait un match correct. Vous savez, ce match, il fallait le gagner sur le plan mental. Parce qu’on joue avec une équipe qui était le favori. Certes, on l’a gagné lors de notre dernière rencontre donc il fallait retenir cette victoire. »

Alors qu’il peinait à se tirer des griffes de l’ASVD lors de la première période, le DUC a réussi une deuxième période renversante pour soulever le trophée. « Notre stratégie était de le tenir en dernier mi-temps pour ne pas avoir un gros écart et rectifier à la deuxième période. A la mi-temps, ils ont mis 14 points sur pertes de balle et 6 points sur seconde chance, un total de 20 points. Et leur jeu intérieur nous a mis 25 points. Donc, il fallait se battre à l’intérieur et leur empêcher ce jeu fluide. C’est ce que nous avons fait et cela nous a réussi. »

Cette coupe est le seul trophée remporté par l’équipe masculine durant cette saison. Il fallait le faire pour terminer en beauté explique le coach. « C’est un bilan largement satisfaisant, il ne faut pas oublier, on a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. On ne nous attendait pas à ce niveau. On a joué les trouble-fêtes et ça nous a réussi. »

https://x.com/AmarNafy/status/1713851346409939203

wiwsport.com