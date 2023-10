Avec Onana et Aboubacar… voici le onze de départ des Lions Indomptables contre le Sénégal

La composition d’équipe du Cameroun face au Sénégal, ce lundi soir, en amical est d’ores et déjà connue.

Le sélectionneur Camerounais, Rigobert Song n’a pas concocté de surprise dans sa composition d’équipe pour affronter le Sénégal ce lundi. Le technicien a reconduit le même annoncé par la presse camerounaise. Le onze entrant des Lions indomptables se présente avec un système classique de 4-3-3.

Dans cette composition d’équipe, on peut noter effectivement le retour comme titulaire d’André Onana qui avait débuté sur le banc face à la Russie. Dans l’axe, on retrouve Moukoudi et Gonzalez, sur les côtés, Youngwa et Castelletto. Au milieu il y a le trio Kounde, Ondoa et Ntcham. Dans l’attaque, on retrouve le capitaine Vincent Aboubakar accompagné dans les côtes par Toko Ekambi et Mbeumo.

wiwsport.com