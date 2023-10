L’équipe nationale du Sénégal de Handball a terminé le tournoi africain de qualification olympique avec une victoire. Les Lionnes ont dompté le Congo (27-22).

Après deux défaites, il fallait vite réagir pour sauver l’honneur. Les Lionnes ont suivi la consigne : terminer le tournoi de Luanda sur une note positive. Elles l’ont fait samedi en venant à bout du Congo dans un match maitrisé. A la mi-temps, le Sénégal était devant (16-13).

Grace à une Soukeina Sagna dans un bon jour, les Lionnes ont pris le large (27-22). Celle qui s’est illustré lors de la CAN 2022 en étant nommé plusieurs fois MVP et terminant meilleure demi-centre de la compétition, a encore sorti le meilleur d’elle-même durant ce match. Elle a inscrit 10 buts et rentre avec le trophée de MVP du match.

Avec deux défaites et une victoire, le Sénégal a perdu ses chances de prendre part aux Jeux Olympiques Paris 2024 et au tournoi de qualification continentale. L’Afrique sera représenté par l’Angola qui a réussi son tournoi à domicile (3 victoires).

wiwsport.com