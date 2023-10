Le sélectionneur des Lions était en conférence de presse ce dimanche à Lens à la veille du classique Sénégal v Cameroun qui se jouera au stade Bollaert ce lundi soir à 18H 30 GMT.

Ce match a-t-il un goût particulier si l’on sait que le Sénégal et le Cameroun partagent la même poule à la CAN 2023?

Ça ne change en rien notre manière d’aborder ce match. Aujourd’hui nous sommes au mois d’octobre et d’ici janvier beaucoup de choses peuvent se passer. C’est un match de préparation en direction de la CAN et rien de plus. Il n’y a pas de commentaires à faire là dessus.

Avez-vous pensé à annuler le match après le tirage au sort de la CAN ?

Non et même si on devait annuler le match ce serait fait avec l’accord des deux sélections. Mais on est là et on va jouer demain ce match que tout le monde attend. Ce classique qui pour nous est important parce que nous devons réagir par rapport à notre dernier résultat qui est la défaite face à l’Algérie. Et justement nous devons nous concentrer sur ce que nous avons fait de bien sur ce match là pour avoir un meilleur résultat demain.

L’équipe du Cameroun ?

C’est l’une des meilleures équipes d’Afrique avec en son sein de grosses individualités. Les matchs Sénégal v Cameroun ont toujours une saveur particulière comme les Brésil v Argentine ou France v Allemagne. Donc nous devons faire un match complet aussi bien défensivement que sur le plan offensif.

Avec quels joueurs composer pour ce qui est l’unique match de ce mois d’octobre. Allez vous faire une revue d’effectif ou tout simplement s’appuyer sur les tauliers de l’équipe ?

C’est vrai que c’est dommage qu’on ne puisse pas jouer deux matchs (annulation de la rencontre face au Mali). Ce qui nous aurait permis de donner plus de temps de jeu à d’autres joueurs. J’ai un groupe jeune qui a faim et qui a envie de montrer pleins de choses. Nous allons garder ce qui est positif et améliorer les choses qui ne sont pas biens faites.

Wiwsport.com