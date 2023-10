Sans doute un des rares des numéros 10 qui restent encore en activité. De la trempe des Isco, James Rodriguez, Paulo Dybala et Dimitri Payet, Henri Saivet est certainement victime des nombreuses transformations que le football a connu ces dernières années. Le Sénégalais retrouve des couleurs en Ligue 2 française.

Technique au-dessus de la moyenne, qualités indéniables sur coups de pied arrêtés, l’ancien joueur de Bordeaux fait aujourd’hui le bonheur des Palois. Elu meilleur joueur de Pau FC pour le mois de septembre par les supporters du club, le meneur de jeu de 32 ans renait après plusieurs saisons de galère.

L’Angleterre, pas la bonne chaussure pour son talent

Pourtant très peu blessé (seulement 50 matches ratés en 16 ans de carrière), l’international sénégalais a connu plusieurs périodes de mous à Newcastle (2016-2021) l’éloignant petit à petit des radars. Le natif de Dakar n’a pas su se marier au football anglais, connu pour rugueux, basé plus sur la physique que sur la technique. Des schémas tactiques qui ne favorisaient l’expression de tout son talent. En cinq ans du côté des Magpies, Henri n’aura disputé que huit matches en Angleterre pour trois prêts (Saint-Etienne, Bursaspor et Sivasspor).

Le Royaume n’a pas pu bénéficier des moments de génie du Prince Henri. Il va tenter de se relancer en France, le pays qui l’a vu éclore en 2008 et où il a remporté tous les trophées possibles avec Bordeaux (Ligue 1, Coupe de Ligue, Coupe de France et Trophée des Champions). A défaut d’un retour chez les Girondins, le milieu de terrain dépose ses valises à Pau en Ligue 2 en début de saison dernière. Il joue grandement sa part dans le maintien du club avec 7 buts et 2 passes décisives en 34 rencontres dont 2 magnifiques coup-francs face à Saint-Etienne (septembre 2022).

Une renaissance au bon moment

Promu capitaine depuis le début de cet exercice 2023-2024, Saivet endosse de nouvelles responsabilités et se positionne comme le leader offensif de Pau. L’ancien bordelais vit certainement le meilleur début de saison de sa carrière avec 4 buts et 2 passes décisives en 6 rencontres de Ligue 2. Sa vision de jeu, sa qualité de passe et de frappe font de lui, l’un de meilleurs joueurs du championnat. Il est récompensé par le titre de meilleur joueur du mois de septembre, décerné par les supporters.

En équipe nationale, Saivet n’a jamais déçu. Il a toujours répondu présent au bon moment. Avec 3 CAN disputées (2015, 2017 et 2019), le Palois fait partie des premiers hommes de main d’Aliou Cissé malgré le titre de champion d’Afrique qui lui a échappé pour faute de compétitivité. Son profil se raréfie de plus en plus dans le groupe des Lions de la Teranga surtout avec sa spécialité (coup-franc). D’ailleurs en 24 sélections, le seul but qu’Henri Saivet a inscrit l’a été sur coup-franc. Le meneur de jeu gagnerait à continuer à performer, à quelques mois de la prochaine CAN et garder l’espoir de faire partie du voyage en Côte d’Ivoire.

