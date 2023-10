Eibar s’est incliné a battu ce samedi face à la Real Sociedad dans le derby (3-1), malgré la présence d’Hapsatou Malado Diallo.

Quelques jours après sa qualification au prochain tour de la Copa de la Reina grace à sa Sénégalaise, Eibar se déplaçait ce samedi sur le terrain de la Real Sociedad pour un derby basque à l’occasion de la 5e journée de Liga F. Autrices d’un début de match cauchemardesque, les filles de Yerai Martin n’ont presque pas existé dans cette rencontre et se sont logiquement inclinées 3 buts à 1.

Nerea Eizagirra a ouvert le score dès la 4e minute, Synne Jensen a doublé la mise à la 16e et Mirari Uria a corsé d’addition quelques instants plus tard (19e). Mieux en seconde période, Eibar a sauvé l’honneur par Natalia Cano. Titularisée pour la deuxième fois en Championnat, Hapsatou Malado Diallo a été remplacée à la pause. Au classement, Eibar est provisoirement premier non relégable.

