À moins d’un mois de leur combat prévue le 12 novembre à l’arène nationale, Eumeu Sène (écurie Tay Shinger) et Tapha Tine (écurie Baol Mbollo) tiendront ce dimanche un premier face à face digne de ce nom.

Même s’il y’a eu un semblant de face à face en Gambie récemment et quelques sorties médiatiques à distance depuis l’annonce de l’organisation de leur combat, Eumeu Sène et Tapha Tine n’ont pas encore tenu en haleine leurs supporters avec la fameuse « guerre des mots ». Toutefois ils en auront l’occasion ce dimanche 15 octobre au Thiossane, offrant par la même occasion l’opportunité à leurs fans de juger leur niveau de forme actuel à un peu plus de trois semaines de ce choc des titans.

Les deux mastodontes qui s’affronteront pour la première fois de leur carrière se défouleront devant les téléspectateurs puisque ce face à face sera retransmis en direct sur la TFM. À noter que les combats Marley v Mbaye Gouy Gui, Keweul v Alboury, Jacob Baldé v Mathieu Pereira et Boucher Ketchup v Wouly seront également présentés le même jour.

Wiwsport.com