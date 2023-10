Interrogé par Seneweb, capitaine de l’Equipe Nationale de Beach Soccer a lancé un énorme cris du cœur concernant la préparation des Lions à la prochaine Coupe du Monde. Il espère des efforts au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football.

« Notre préparation est moindre. On est un peu en retard sur plusieurs aspects. À cet instant, on devait déjà être en regroupement et avoir beaucoup de matchs amicaux. Si vous regardez bien, on n’a plus joué face à une équipe du top 10 mondial depuis 2021, alors qu’on prétend devenir champions du monde. Ce n’est pas facile. Notre ascendant est en train de baisser parce qu’on est en manque de compétition.

On est à quatre mois de la Coupe du Monde. Plus qu’on aura de matchs amicaux, mieux ce serait. Si on se concentre uniquement sur les entraînements, ce sera très difficile d’atteindre notre objectif. L’équipe est en baisse. Regardez nos deux derniers tournois. On va à la Coupe du Monde, et c’est le haut niveau. On ne doit négliger aucun détail, mais dans ces conditions, ce sera un peu difficile de prétendre au titre de champion du monde.

On lance un appel à la Fédération pour avoir autant de matchs amicaux possibles. Que ce soit le Japon, la Colombie ou le Bélarus, nos adversaires sont en avance sur nous. Ils sont en train de participer à des tournois. Néanmoins, on fera ce qu’on doit faire aux entraînements. J’espère qu’Augustin Senghor et la Fédération feront des efforts. Si on a une bonne préparation, on est capable de gagner la Coupe du Monde. »

