Comme annoncé hier, la première mission de prospection de la fédération sénégalaise se football a eu lieu ce vendredi. La délégation du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée (comme montré sur les images) et du Cameroun sont à Yamoussoukro et ont pu visiter le stade qui va accueillir les matchs de la poule C.