Les nominés pour la couronne de «Roi» et de la «Reine» sont désormais connus. La Douane, à l’instar de Jean Jacques Boissy et Samba Dali Fall, figure dans la liste. Chez les dames, l’ASC Ville de Dakar domine avec ses trois joueuses nominées.

La Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) a publié hier la liste des joueurs et joueuses nominés pour les lauréats «Roi» et «Reine» de la saison 2022-2023. Après près de 2 ans sans l’organiser, la prestigieuse cérémonie de distinctions revient dans le landerneau du basket sénégalais.

Les nominés ont été désignés après un dépouillement du vote des entraîneurs. Pour le lauréat du « Roi», trois sont nominés. La Douane compte deux nominés : Samba Dali Fall et Jean Jacques Boissy. Le club est sacré champion du Sénégal pour la 2ème fois d’affi- lée en championnat. La nomina-etion des deux Gabelous reflète = donc la bonne saison des hommes de Mamadou Pabi Guèye. MVP de la dernière finale, Samba Dali Fall a couronné sa saison avec un titre de champion et une sélection avantageuse avec l’équipe natio- nale lors du tournoi de qualifica- tion olympique (TQO). C’était avec Boissy qui, lui aussi, a marqué son empreinte dans le basket local et a été l’une des révélations de la der- nière campagne des Lions du Sé- négal. Outre les deux joueurs de la Douane, Bassirou Ba du DUC est également nominé.

Chez les filles, l’ASC Ville de Dakar se présente en vedette.

Trois nominées disputent la cou- ronne de la «Reine» cette saison. Il s’agit de trois joueuses du club de la municipalité: Ndoumbé Mbodj, Khady Jérôme Diouf et Ndèye Maty Mbaye. Un véritable clin d’œil au club de Yatma Diaw qui affiche une palette d’un titre de championne du Sénégal et un trophée de Coupe de la Ligue rem- portés.

Pour les nominés de la «Révélation de la saison», chez les hommes, Abdoulaye Diène (DUC), Pape Djibril Boye (DUC) et Paul Sagna (Larry Diouf) sont dans les starting-blocks. Coumba Niang (JA), Adama Teuw (SLBC) et Douma Berthe (DUC) sont nominées chez les dames pour le prix de la révélation de cette saison.

La FSBB informe également que le meilleur arbitre, le meilleur commissaire technique et les meilleurs entraineurs (Championnats féminin et masculin) seront également élus.

Stades