Historique – Département des Sports : Lat Diop, 27e ministre depuis l’indépendance

Nommé à la tête du département des Sports, un poste qu’occupait le Premier ministre, Amadou Ba, Lat Diop est le 27e ministre des Sports depuis l’indépendance.

Attendu depuis avril dernier, un nouveau ministre des Sports a finalement été désigné hier, à l’issue du dernier remaniement. C’est finalement Lat Diop, ancien Directeur général de la Lonase, qui a été choisi pour occuper le poste. Il devient ainsi le 27e ministre des Sports depuis l’indépendance et sera, surtout, en charge de la préparation de la prochaine Can 2023, en Côte d’Ivoire.

En guise de rappel, Alioune Tall a été le premier ministre des Sports du Sénégal. Arrivé aux affaires en janvier 1959, il quitte un an et 4 mois plus tard sous le régime du duo Léopold Sédar Senghor-Mamadou Dia.

À sa suite, arrive Amadou Babacar Sarr, qui est ministre de la Jeunesse et des sports jusqu’au 19 décembre 1962, soit un an et 7 mois.

Le ministre Demba Diop, qui le remplace, n’aura pas la chance de boucler un an de service. Il quitte les Sports le 9 décembre 1963, après les Jeux de l’Amitié. Après les troubles de 1968, feu Lamine Diack, un pur produit du sport, arrive au département des Sports. «Le père des réformes» est nommé en juin 1969, Commissaire général aux Sports, secrétaire d’Etat de la Jeunesse et des sports. L’ancien président du Jaraaf quitte son poste en 1973, soit près de 4 ans après. Il est remplacé par Joseph Mathiam, qui va rester 5 ans. Avant de passer le témoin à François Bob. Dernier ministre des Sports de Senghor et premier du Président Diouf, François Bob détient, derrière Matar Ba, le record de longévité, avec une durée de 7 ans.

Nommé en avril 1978 à la place de Joseph Mathiam, M. Bob démissionne en 1985. La maladie de deux de ses enfants a fait quitter les affaires celui qui est considéré comme l’un des meilleurs ministres des Sports du pays.

Landing Sané va succéder à François Bob. Il arrive aux affaires en 1985 et repart trois ans après. Un autre sportif va débarquer, il s’agit de Abdoulaye Makhtar Diop, ancien président de la Fédération sénégalaise de handball. Il fait 5 ans avant de céder la place à Ousmane Paye, qui quitte en 1998. Ibrahima Guèye, qui a suivi, a été le dernier ministre des Sports sous Abdou Diouf. Il est resté en poste jusqu’en avril 2000.

De 2000 à 2012, le Sénégal va connaître 8 ministres des Sports sous le régime du Président Abdoulaye Wade, notamment avec le très chanceux Joseph Ndong. Ce dernier ayant été le premier ministre des Sports avec lequel le Sénégal est arrivé en finale d’une Can et a atteint les quarts de finale d’un Mondial, en 2002. Le magistrat feu Youssoupha Ndiaye va prendre le relais en novembre 2002. Tour à tour vont suivre El Hadj Daouda Faye, Issa Mbaye Samb, Dr Bacar Dia, Mamadou Lamine Keïta, Faustin Diatta, le «revenant» Abdoulaye Makhtar Diop (pour seulement 6 mois). Elu président de la République le 25 mars 2012, Macky Sall s’est tapé un record en nommant trois ministres des Sports en seulement 2 ans, à savoir Malick Gackou, Mbagnick Ndiaye et Matar Ba. Ce dernier, intronisé le 6 juillet 2014, vient de quitter la tête du sport sénégalais après une durée de 8 ans 3 mois et après avoir gagné la Can avec les Lions du foot.

Depuis le 24 avril dernier, le poste était occupé par le Premier ministre Amadou Ba, qu’il cumulait avec l’Elevage et les productions animales.

Avec lequotidien.sn