Sauf retournement de dernière minute, le triple champion sortant en seniors Hugo Villepontoux et le détenteur du trophée en juniors, Amir Abdallah alias «Kirikou Blanc», ne devraient pas être d’attaque lors de la première course du Championnat national de moto-cross au Lac Rose, ce dimanche. Le premier nommé est désormais basé en France pour des raisons d’études alors que le second pourrait vivre une année sabbatique, faute de concurrents engagés en nombre suffisant.

On nous signale le retour des frères Wone (Mao et Yohann) en seniors, ce dimanche. Tout comme Robert Hebrar ainsi que d’autres anciens pilotes ayant rangé leurs bécanes pour diverses raisons lors des campagnes écoulées.

Autant de facteurs qui devraient nous valoir un plateau très relevé lors de la course de lancement de la saison 2023-2024, ce week-end. Il s’ ajoute que les jeunes établis dans la catégorie des seniors à l’instar de Ethan Lopez et des frères Arzouni (Karim et Moussa) ont profité de l’intersaison pour bien se renforcer à plusieurs niveaux.

Histoire d’engager ce nouvel exercice sous de meilleurs auspices. En juniors, par contre, même si la participation du roi sortant Amir Abdallah demeure encore énigmatique, on annonce au départ de cet épisode 2023- 2024, de jeunes pilotes issus de Saly. De quoi bien assaisonner cette nouvelle campagne de moto-cross étalée sur huit courses au total et avec comme baisser de rideau programmé au mois de juin prochain. À vos bécanes chers pilotes !

