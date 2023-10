Le tirage au sort effectué, la préparation pour la CAN va sérieusement commencer du côté de la FSF. Notamment dans le choix des sites d’accueil de la de la délégation sénégalaise. Une équipe de la fédération se rend à Yamoussoukro, la ville hôte de la poule C.

Venue assister à la cérémonie de tirage au sort de la CAN, une délégation de la Fédération Sénégalaise de Football composée du président de la FSF Augustin Senghor, du responsable chargé des compétitions internationales Cheikh Ahmed Tidiane Seck et du directeur technique Mayacine Mar vont se rendre ce vendredi matin à Yamoussoukro a-t-on appris de notre confrère Ablaye Thiam par ailleurs président de l’ANPS. Ce sera la première mission de prospection pour la CAN 2023 dont le coup d’envoi sera donné le 13 janvier prochain.

Alors qu’ils ont décidé de maintenir la rencontre amicale Sénégal vs Cameroun, ces fédéraux vont s’envoler pour la France le vendredi soir après leur visite dans la ville hôte de la poule C qui se trouve à plus de 200 km de la capitale.

wiwsport.com