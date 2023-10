Quench se sent lésé ! Alors qu’il s’attendait à affronter Gouy Gui depuis sa victoire contre Lac Rose, le lutteur de Bargny s’est vu arraché son rêve par Ada Fass fraîchement vainqueur de Zoss.

C’est l’un des espoirs de l’arène, mais ne malheureusement il ne dispose pas d’une grande notoriété dans l’arène. Avec 14 victoires à son actif, Quench dont la dernière victime est Lac Rose n’a toujours pas d’adversaire depuis son succès sur le fassois le 30 avril 2023. Si un temps son combat contre Gouy Gui était plébiscité, il n’en sera rien. Et finalement le roi du Simpi va affronter Ada Fass, qui s’est offert sa 11e victoire le 8 octobre dernier contre Zoss.

Remettant tout dans le compte du destin, Quench a cependant affirmé qu’il manque de soutien dans l’arène.

« J’ai un problème de promoteurs pas d’adversaires… »

« Je reste dans mon coin et je continue à travailler. Il le faut pour continuer à gagner parceque c’est la seule chose qui garantit notre place dans l’arène. On m’a proposé un autre lutteur mais ça ne s’est pas fait. J’ai voulu affronter Gouy Gui parce que c’est lui qui a dit qu’il voulait m’accorder une chance de le croiser. Malheusement il a un autre adversaire donc j’estime que c’est la volonté divine. Je lui souhaite un bon combat avec Ada Fass. Comme je le dis toujours je suis l’un des rares lutteurs qui n’a pas de soutien dans l’arène. À chaque fois que je dois affronter un lutteur de renom pour percer, ça tombe à l’eau (…) J’ai un problème de promoteurs pas d’adversaires. Il y’a des grands promoteurs qui, s’ils voulaient organiser mon combat allaient le faire dans les plus brefs délais. Mais bon, c’est comme ça, la lutte a une manière de fonctionner et il faut l’accepter » a déclaré Quench sur LutteMotivation.

« Père Max Mbargane ne fait pas suffisamment ma promotion… »

Par ailleurs, « l’espoir des Lebous » dit vouloir bénéficier de plus de considération et d’appui de la part de son entourage à l’écurie Lansar dont le parrain se trouve être Max Mbargane.

« Je ne veux pas trop parler de mon entourage parce que c’est un sujet sensible. Aujourd’hui si je suis à Lansar c’est parceque mes parents m’ont amené ici et confié à Père Max Mbargane. Et si demain je devais quitter Lansar ce sera aussi par la même voie. Des gens me disent que Max Mbargane ne fait pas suffisamment ma promotion auprès des promoteurs et il faut dire que c’est un constat qu’on ne peut pas nier. Même des adversaires que j’ai battu se retrouve avec des combats alors que moi je reste là où je suis… »

Wiwsport.com