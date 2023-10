La Guinée va retrouver le Sénégal en phase de groupe de la CAN comme lors de la précédente édition au Cameroun. Le sélectionneur du Sili National, Kaba Diawara a réagi au tirage qui loge son équipe dans le même groupe que le Cameroun et la Gambie en plus des Lions.

« C’est le groupe de la mort mais je dirais aussi que c’est le groupe où il ne faudra pas dormir en quelque sorte. Parce que nous ne pouvons pas se permettre de dire que contre telle ou telle équipe ça va passer ou ça ne va pas passer. En plus, nous allons commencer contre le Cameroun, cinq fois champion d’Afrique. Nous enchainerons contre la Gambie pour finir avec un derby contre le Sénégal. Donc je pense que tout calcul sera vraiment inutile », s’est prononcé le coach du Sili.

L’ancien joueur du Sili a poursuivi en souhaitant que son groupe ait le maximum de son potentiel au rendez-vous. « Il faudra que nous arrivions prêts et je prie déjà pour que tous nos joueurs arrivent avec une bonne forme physique afin que nous puissions avoir un bon stage de préparation. Jouer un ou deux matchs amicaux et arriver sur Abidjan où nous serons attendus et supportés comme jamais – je pense parce que la qualité de notre groupe fait que les supporters seront là », a déclaré le sélectionneur du Sili National, Kaba Diawara au micro de la FEGUIFOOT.

wiwsport.com