Le tirage au sort effectué, on connaît désormais dans quels stades joueront les équipes. Le Sénégal sera dans la ville de Yamoussoukro qui se trouve à environ 248 km de la capitale Abidjan.

Comme lors de la Coupe d’Afrique des Nations passée, le Sénégal se retrouve loin de la capitale du pays hôte. Les Lions de la Teranga et leurs supporters vont découvrir la ville de Yamoussoukro connue pour son architecture exceptionnelle. Elle est l’une des villes africaines les plus visitées au monde.

Ainsi, Sadio Mané et ses coéquipiers joueront leurs matchs au stade Charles Konan Banny qui porte le nom d’un ancien premier ministre ivoirien (2005-2007). Pouvant accueillir plus de 20000 places, cette infrastructure sportive fait partie des six retenus pour abriter les matchs de la CAN 2023 du 13 janvier au 11 février 2024.

Dans ce stade dont la construction a démarré en 2018, l’inauguration s’est faite le 3 juin 2022 alors que la Côte d’Ivoire battait la Zambie (3-1) lors de la première journée des éliminatoires de la CAN.

Les groupes et villes hôtes