Blessé depuis plusieurs semaines, l’attaquant sénégalais de l’ASSE, Ibrahima Wadji, a rassuré ses supporters sur son retour à la compétition. Il a donné de ses nouvelles dans une interview.

Sa blessure avait suscité l’inquiétude des supporters stéphanois, d’autant que l’attaquant sénégalais est l’un des leaders de l’équipe. Après deux mois d’absence le joueur de 28 ans est enfin de retour sur pied. Il a repris l’entraînement avec les verts et devra très bientôt être opérationnel. Interpellé à ce sujet dans une interview avec le site officiel du club, le Lion rassure : « Je me sens de mieux en mieux. J’ai repris la course. Je dois recommencer les appuis et la semaine prochaine, je pense que je vais rejoindre l’équipe ».

Le joueur semble donc sur le chemin de la guérison et pourrait être de retour pour la 11e journée contre Laval, programmé le 23 octobre prochain. Reste toutefois à savoir si Wadji pourra débuter ce match important.

wiwsport.com