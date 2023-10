Aliou Cissé dévoile ce vendredi la liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour le prochain rassemblement des Lions et le match amical face au Cameroun le 16 octobre prochain, à Lens. Le sélectionneur devrait convoquer quasiment les mêmes qui étaient là en septembre.

Quelques semaines après leur défaite en amical face à l’Algérie (0-1) au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal vont se retrouver en octobre pour poursuivre leur préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations ( du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire). Si Nampalys Mendy va faire son retour, Aliou Cissé, qui fait face à la presse ce vendredi (10h00 GMT), ne devrait pas apporter de grandes nouveautés dans son groupe pour affronter le Cameroun à Lens en match amical, le 16 octobre.

Le gardien du Clermont Foot 63, Mory Diaw a été brillant face au Paris Saint-Germain, lors son dernier match de Championnat, et sera donc présent. Edouard Mendy, malgré des prestations assez décriées avec Al-Ahly dernièrement, et Seny Dieng qui, en revanche, monte en puissance avec Middlesbrough, seront aussi au rendez-vous. Pas de nouvelle tête donc au poste de gardien de but. Des derniers remparts comme Bingourou Kamara (Pau FC) et Mouhamadou Sarr (Cremonese) vont devoir encore attendre.

Et si la surprise venait du poste de latéral droit ?

Blessé depuis le dernier rassemblement et parti pour manquer plusieurs mois de compétition, Youssouf Sabaly ne sera pas appelé par Aliou Cissé. Formose Mendy, qui n’a plus joué depuis plus d’un mois à cause d’une blessure à une cheville, pourrait, lui aussi, être trop juste pour ce rassemblement. Du coup, le sélectionneur pourrait se retrouver face aux choix de rappeler un arrière droit. Bouna Sarr grapille du temps de jeu au Bayern. Moussa Wagué et Lamine Gassama compétissent tant bien que mal actuellement.

Absent depuis la Coupe du Monde, Moussa Ndiaye pourrait revenir pour être en compétition avec Ismail Jakobs, qui a déjà commencé à retrouver du temps jeu à Monaco suite à la blessure du Brésilien Caio Henrique, ou Abdallah Ndour. Même si le latéral gauche d’Anderlecht n’a plus joué depuis pratiquement deux semaines en raison d’une blessure au cou. En défense centrale, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Abdou Diallo devraient tous être bien présents.

Au milieu, il ne semble plus y avoir de doutes autour de la présence de Nampalys Mendy, qui enchaîne au RC Lens et qui sera donc de retour pour ce rassemblement d’octobre. Autour du Lensois, on aura Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara et Dion Lopy, alors qu’en attaque, Sadio Mané sera entouré par Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr, qui a repris avec l’OM après une blessure aux ischios contractée lors d’un entraînement en septembre.

wiwsport.com