Iliman Ndiay a réalisé son rêve d’enfant en inscrivant son premier but pour Marseille contre Monaco samedi dernier, mais malheureusement il a été gâché par la défaite contre face à Monaco. « J’étais heureux de marquer mon premier but. J’attendais ça depuis longtemps. »

« Cela ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions. Je préfère gagner que marquer. » Avec la réception à Brighton jeudi soir, il n’y a pas de temps à perdre. Concernant la rencontre, le Sénégalais s’est montré confiant en conférence de presse : « Chacun va savoir quoi faire individuellement et collectivement. ». C’est aussi pour cette raison que l’ailier sénégalais a quitté Sheffield pour ces « grands matches » et pour « montrer qu’on est l’OM ». « Il y avait plusieurs raisons pour mon choix. C’était entre la Premier League et mon club préféré. Jouer contre les grandes équipes d’Europe fait partie de ma décision. C’était difficile et j’y ai beaucoup réfléchi. Mais je pense que j’ai fait le choix bon. »

Face aux Anglais en Europa League, le Lion espère aussi satisfaire le public phocéen : « Continuez comme vous le faites. On veut vous entendre très fort sur le terrain et nous, on vous rendra la même chose. » Pour marquer son empreinte sous les couleurs de Marseille, Iliman Ndiaye s’appuie aussi sur un certain Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien attaquant d’Arsenal a rejoint les rangs des Marseillais cet été : « Auba m’apporte beaucoup, à l’entraînement ou en match. Il me parle, me montre beaucoup. C’est comme une idole. Quand j’étais jeune, je le regardais tout le temps jouer. Il me pousse beaucoup, dans les séances de tirs, il me dit comment faire. J’espère être à la hauteur du niveau qu’il a eu durant sa carrière et qu’on pourra faire de grandes choses cette saison. »

