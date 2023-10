Groupe B : Marseille et ses Sénégalais accueillent Brighton au Vélodrome (16H45 Gmt)

C’est l’une des plus belles affiches de cette 2e journée de la phase de poules de l’Europa League ! L’Olympique de Marseille et Brighton vont s’affronter au Stade Vélodrome, ce jeudi. Une rencontre à ne pas rater dans ce groupe B. Le club phocéen vient de lancer un nouveau cycle, avec l’arrivée de Gennaro Gattuso sur son banc de touche. Il vient de connaître une défaite face à l’AS Monaco, pour sa 1re à la tête de l’écurie marseillaise. De son côté, Brighton vient de prendre un gros coup sur la tête le week-end dernier. Il a connu un très lourd revers sur la pelouse d’Aston Villa. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr seront dans le groupe de Gattuso pour ce choc.

Groupe C : Aris Limassol défie les Glasgow Rangers (16H45 Gmt)

Aris Limassol de Yannick Gomis et de Mamadou Sané a très mal débuté la phase de poules de la Ligue Europa puisque cette dernière a perdu en République Tchèque contre le Sparta Prague. Les Glasgow Rangers ont gagné leur première rencontre européenne contre le Betis Séville sur une réalisation d’Abdallah Sima. Les protégés de Beale viennent de subir leur première défaite contre Aberdeen. Avant cet échec, les partenaires de Sima restaient sur 4 succès de rang. Le club écossais tentera de rebondir à Chypre après ce coup d’arrêt contre Aberdeen.

Groupe C : Le Bétis d’Assane Diao pour rebondir face au Sparta Prague (16H45 Gmt)

Le Bétis Séville doit se relancer dans cette phase de poules d’Europa League. Le club andalou s’est fait surprendre pour son entrée en lice, en s’inclinant sur la pelouse des Rangers. Il voudra aller chercher sa 1re victoire dans ce groupe C. Et cela tombe bien puisque la formation d’Assane Diao, en pleine forme, accueille son autre grand concurrent pour une place dans le top 2 : le Sparta Prague. Le Betis Séville n’a plus perdu depuis 3 journées de Liga et vient de s’offrir un large succès contre le Valence CF. Le Sparta Prague compte bien briller lors de cette affiche. Il est en tête de la Fortuna Liga, avec 8 succès en 10 journées. Le club tchèque s’est également bien lancé dans cette nouvelle édition de la C3, puisqu’il a battu l’Aris lors de la rentrée.

Groupe E : LASK sur la pelouse de Toulouse pour se relancer (19H00 Gmt)

Le LASK Linz a longtemps cru réaliser l’exploit lors de son entrée en lice face à Liverpool, alors qu’il menait à la pause. Il a toutefois été renversé en seconde période et a donc débuté avec un revers (1-3). Ce jeudi soir, Moussa Koné et ses partenaires se déplacent sur la pelouse de Toulouse pour le compte de la deuxième journée de cette saison de Ligue Europa. Il s’est bien lancé en prenant 1 point lors d’un déplacement sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise (1-1).

Groupe F : Le Maccabi Haïfa d’Abdoulaye Seck accueille le Panathinaïkos (19H00 Gmt)

Le Maccabi Haïfa, calé dans le ventre mou du classement (7e), a renoué avec la victoire ce week-end sur le terrain de Netanya et a ainsi mis fin à sa mauvaise passe. En effet, les protégés de Mesay Dego avaient perdu sur les terrains de M. Petach Tikva et de Rennes en Ligue Europa puis ont été tenus en échec à domicile face à Sakhnin le 27 septembre dernier. Le club israélien, éliminé de la Ligue des Champions pour le Young Boys Berne fin août, enchaînera-t-il un 4ème match européen sans succès ? Le Panathinaïkos a mieux débuté sa campagne européenne puisque le club grec a disposé de Villarreal à domicile sur le score de 2 buts à 0.

Groupe G : Servette de Samba Lele Diba face à l’AS Roma (19H00 Gmt)

Samba Lele Diba et ses partenaires de Servette ont la lourde tâche de faire face à la Roma de Jose Mourinho blessée. Les Suisses qui sortent d’une défaite pour leur entrée en lice dans cette compétition face au Slavia Prague voudront réussir un exploit en Italie malgré la taille de l’adversaire. L’AS Rome, co-leader de son groupe G avec le Slavia Prague, pourrait faire un grand pas vers la qualification en laissant le Servette à 6 longueurs en cas de victoire au Stadio Olimpico ce jeudi soir. Actuellement mal en point en Série A avec une peu envieuse 13ème place, la Roma va se donner une bouffée d’oxygène en jouant cette Ligue Europa.

Groupe H : Hackën d’Abdoulaye Faye reçoit Qarabag de Hamidou Keyta (19H00 Gmt)

Co-leader du championnat d’Azerbaïdjan avec ZIra, Qarabag se déplace ce jeudi soir sur la pelouse de Hackën d’Abdoulaye Faye défait en Allemagne lors de la première journée. La formation de Hamidou Keyta, victorieuse face à Molde lors de la première journée ne compte pas en rester là et un succès ou un nul en Suède serait positif pour la suite de la compétition en Ligue Europa. Si le Bayer Leverkusen semble intouchable dans ce groupe, Qarabag et Hackën seront à la lutte avec Molde pour l’obtention de cette 2ème place qualificative pour les 1/16èmes de finale.

