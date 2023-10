L’équipe nationale de football des sourds et muets du Sénégal, qui a perdu contre l’Ukraine aux tirs au but mercredi en demi-finale, affrontera l’Egypte, vendredi, pour la médaille de bronze.

L’entraîneur de la sélection sénégalaise, Souleymane Bara Fomba, a déjà remobilisé ses troupes en vue de ce match de classement « très important ».

Après être passés tout près d’atteindre la finale, les Lions Malentendants espèrent terminer cette 4e édition du championnat du monde des sourds et muets en beauté en décrochant la médaille de Bronze face à la formation Egyptienne. Cette rencontre, prévue à 8h30 GMT ce vendredi, sera prise au sérieux par les coéquipiers de Mouhamedou Amine Touré, qui espèrent rentrer au pays avec la troisième place, comme ils l’avaient initialement prévu, estime le sélectionneur.

« Nous serons en compétition pour la troisième place contre l’équipe égyptienne, une équipe très organisée qui aime garder la possession. On les a vus jouer contre les Japonais. Notre objectif jusqu’à présent était de monter sur le podium et c’est réalisable, nous préparons donc ce match avec une grande concentration. Nous allons essayer de rester calme et humble et de nous concentrer sur le match. Nous voulons gagner. Les joueurs en sont conscients et sont déterminés à rebondir après la défaite. Même si nous avons perdu contre l’Ukraine, nous avons joué un bon match et je suis très satisfait de notre performance. Ici, tout le monde nous respecte, nous ne pouvons donc pas nous permettre de faire des erreurs. Nous ferons tous de notre mieux pour gagner ce match ».

wiwsport.com