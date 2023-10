Les Lions de la Teranga voient leur parcours s’arrêter en demi-finale. À la suite d’un match âprement disputé durant 120 minutes et une séance de tirs au but, l’Ukraine vient à bout du Sénégal.

Avec une bonne solidité défensive, les protégés de Souleymane Fomba ont très peu été inquiétés par les offensives ukrainiennes. Ils réussissent à se créer beaucoup d’occasions mais peinent à concrétiser leurs occasions. Le jeu s’intensifie au milieu avec pas mal de fautes des Bleus et Jaunes.

La deuxième période est pareille. Aucune des deux équipes ne parvient à trouver la marque. Le match file en prolongations. Les Ukrainiens se montrent très vite dangereux et ouvrent le score à la 93e minute de jeu sur une belle action collective. Fomba n’abdique pas et fait entrer ses forces offensives. Les décisions litigieuses de l’arbitre commencent à énerver les coéquipiers de Khadim Marro. Mais avec la hargne et le courage, Mouhamedou Ndiaye égalise pour le Sénégal à la 121e minute de jeu.

Coupe du Monde des Sourds et Muets : Incroyable, l’égalisation dans les derniers instants de la prolongation pour le Sénégal ! Ils arrachent la séance de tirs au but. 🇸🇳🔥 pic.twitter.com/nZSqfrqakN — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) October 4, 2023

La séance fatidique des tirs au but prend place et le huitième tireur des Lions manque sa tentative.

Le Sénégal va jouer la troisième place face à l’Egypte.

Championnat du monde des sourds 🇸🇳🇺🇦 Senegal 1-1 Ukraine (7 tab 8)

Le Sénégal battu aux tirs au but et éliminé en demi-finale#wiwsport #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/4ndek1y5HB — wiwsport (@wiwsport) October 4, 2023

