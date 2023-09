Avec un groupe considérablement expérimental, le Sénégal affronte le Rwanda, samedi soir (19h00 GMT), pour le compte de la dernière journée des qualifications à la CAN. Dans cette rencontre où il sera question de première, certains joueurs tenteront de marquer l’histoire pendant que d’autres voudront confirmer le rapprochement avec l’équipe A.

Après avoir « prêté » ses installations et accueilli une équipe rwandaise qui n’avait pas de stades homologués par la Confédération Africaine de Football (CAF) lors de la deuxième journée des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal s’était un peu mis les bâtons dans les roues. Car ce qui est évoqué comme un « accord de principe » et non « un engagement contractuel avec une obligation » a créé non seulement un petit conflit entre les deux Fédérations mais a aussi provoqué un calendrier démentiel pour les Lions, avec deux rencontres en quatre jours et l’une avec un déplacement forcé au Rwanda.

Mais entre cette dernière journée comptant pour les Qualifs à la CAN Côte d’Ivoire 2023 face aux Amavubi et ce match amical contre l’Algérie, le staff technique de l’Equipe Nationale du Sénégal et la Fédération Sénégalaise de Football n’ont pas mis longtemps a fixé leur priorité. Aliou Cissé, notamment, a décidé de tout miser sur ce duel de champions face aux Fennecs, une rencontre d’envergure pour les champions d’Afrique en titre, qui espèrent mettre fin à cinq matchs de rang sans victoire face à leurs bourreaux de la finale de la CAN 2019.

🇸🇳🇷🇼 Sénégal vs Rwanda 19h Gmt #Matchday

Quel est ton pronostic ❓ pic.twitter.com/4adGA4V2qQ — wiwsport (@wiwsport) September 9, 2023

Quelle compo contre le Rwanda ?

Ainsi donc, la sélection a été scindée en deux. D’un côté, l’équipe habituelle, celle de Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Edouard Mendy entre autres, et de l’autre une équipe composée de jeunes joueurs coachée par le tandem Malick Daf – Pape Bouna Thiaw, respectivement sélectionneurs des U20 et de l’équipe locale. C’est donc cette jeune équipe, avec une moyenne d’âge de 20 ans (la plus jeune équipe de l’histoire de la sélection nationale) qui sera chargée de représenter le Sénégal au Rwanda, avec comme premier objectif : conserver l’invincibilité en qualification à la CAN, qui court depuis 2014.

Choisi pour défendre les couleurs du pays face à une sélection rwandaise qui ne voudra pas se faire battre par des mômes, ce mélange de joueurs vainqueurs du CHAN, de la CAN U20 ou U17 tentera de faire bonne figure à Butare, au Stade Huye. Du coup, sans aucun des trois gardiens de l’équipe A, Malick Daf et Pape Thiaw devraient confier les camps à Pape Mamadou Sy, gardien titulaire au CHAN et auteur d’un bon début avec le RFC Seraing. Au poste d’arrière gauche, ce sera l’occasion par exemple de voir Cheikh Tidiane Sidibé, seul joueur dans cette équipe à avoir été convoqué avec la sélection d’Aliou Cissé.

Amara Diouf, plus jeune joueur de l’histoire de la sélection ?

Cheikh Oumar Ndiaye et Ousmane Ndiaye devraient être dans l’axe central de la défense, alors que Mamadou Sané occuperait la position d’arrière droit. À l’instar de la défense, le milieu de terrain sera tout aussi jeune mais pas moins expérimenté des joutes internationales. Un joueur comme Mamadou Lamine Camara, qui toque très fort à la porte des Lions A, et Pape Demba Diop devraient bien être en action, en compagnie de Samba Diba Lele. Très en forme avec le FC Metz dans cette entame de saison, Cheikh Tidiane Sabaly occupera une position d’ailier, avec Bouly Junior Sambou comme avant-centre et Samba Diallo (ou Souleymane Faye) sur un autre côté.

Enfin, l’occasion devrait être donnée pour les supporters de voir Amara Diouf, même s’il ne devrait pas démarrer la rencontre. À seulement 15 ans et trois mois, l’attaquant de Génération Foot, qui jouit d’une belle réputation depuis qu’il a été élu meilleur joueur de la CAN U17, à l’occasion d’effacer le record de Pape Matar Sarr (18 ans et 06 mois), en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal. Autant dire que les raisons pour voir ce Sénégal – Rwanda ne manquent absolument pas. L’occasion est unique, autant en profiter et la saisir pleinement pour certains qui peuvent espérer faire partie de la liste pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

🇸🇳🇷🇼 Sénégal vs Rwanda : Voici le 11 probable des Lions

D'accord ou pas ❓ pic.twitter.com/jogu9g9D9S — wiwsport (@wiwsport) September 8, 2023

wiwsport.com