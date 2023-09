Prêté par la Salernitana à Palerme, le milieu de terrain sénégalais Mamadou Coulibaly a été présenté par son nouveau club.

Mamadou Coulibaly va découvrir son septième club depuis ses débuts professionnels en 2017. Le milieu de terrain de 24 ans qui évoluait avec la Salernitana quitte donc la Serie A pour aller un cran en dessous avec Palerme en deuxième division italienne. Un transfert qu’il a très bien accueilli, révèle-t-il.

« Mon agent a parlé avec Palerme, je me suis entraîné et j’ai fait mon travail avec Salernitana. Quand il m’a appelé pour me proposer l’option Palerme, j’ai accepté immédiatement, sans trop réfléchir. J’étais vraiment très heureux (…) Je vais essayer d’apporter ma contribution à l’équipe et de faire de mon mieux. Dans la vie, il faut toujours se battre, même dans le football, je travaille dur pour m’améliorer et me compléter de plus en plus ».

Après avoir révélé que la légende ivoirienne Yaya Touré était son idole, Mamadou Coulibaly espère jouer un rôle déterminant au sein de l’effectif de Palerme.

« Mon idole a toujours été Yaya Touré, mais parmi les footballeurs actifs, j’aime beaucoup Federico Valverde. Je suis milieu de terrain mais je suis disponible pour jouer tous les rôles, en fonction de ce que me demande l’entraîneur » a affirmé Coulibaly.

La présentation de Coulibaly🎙️⬇️ Le milieu sénégalais, arrivé en Italie en 2015 par bateau, il a fait ses débuts à Pescara en 2017, passant par l'Udinese, Trapani ou encore la Salernitana avant d'arriver chez nous cet été. Une vraie preuve de réussite, un thread bientôt. pic.twitter.com/Qaj15AzrB8 — Palermo F.C 🇫🇷🇧🇪 (@palermefc) September 7, 2023

