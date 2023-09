Présent devant les médias jeudi, Sadio Mané est revenu sur son transfert du Bayern Munich à Al-Nassr, en Arabie saoudite. Il évoque notamment son adaptation.

Sadio Mané avait des choses à dire. Actuellement présent en regroupement avec l’Equipe Nationale du Sénégal, l’attaquant de 30 ans s’est longuement exprimé sur plusieurs sujets face aux médias ce jeudi. Et forcément, il s’est confié sur son arrivée dans la méconnue Saudi Pro League. Pour l’ancien joueur de Liverpool est du Bayern Munich, l’essentiel est de mise dans un Championnat qui compte désormais plusieurs stars du football mondial, dont son coéquipier à Al-Nassr Cristiano Ronaldo.

« Tout s’est bien passé. Ça a été un peu rapide mais ça fait partie de notre métier. Du coup, on fait avec. Je pense que ça se voit, je joue, je suis content, je m’épanouie tous les jours. C’est le plus important. Je suis content d’être là-bas. La Saudi Pro League est un bon championnat, avec plein d’autres stars. C’est une ligue qui se développe bien. Jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo ? C’est une légende et un super mec en dehors du terrain. Honnêtement, je suis content de jouer à ses côtés », a-t-il déclaré.

wiwsport.com