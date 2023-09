L’attaquant des Lions Sadio Mané a évoqué le prochain match amical face à l’Algérie. Il estime que ce ne sera pas une revanche après les défaites à la CAN 2019.

Sadio Mané sur le match contre l’Algérie :

« On s’entraîne bien. L’état d’esprit est magnifique. Le match se prépare bien, il y a de l’intensité. On est juste impatient de faire face à cette équipe algérienne. Ce n’est pas forcément une revanche. On a perdu deux fois contre l’Algérie et elle méritait de gagner. C’était clair. Après, je pense que depuis lors, on est redevenu une autre autre. Ils (les Algériens) le savent. C’est un match important pour nous, d’autant qu’on joue à domicile.

On sait que ça ne va pas être un match facile, mais, aujourd’hui, on est capable de battre n’importe quelle équipe au monde. On est bien préparé et on attend que le jour J. On a une belle équipe et je pense qu’on est attendus à tous les matchs. Mais les grandes équipes, c’est celles qui essaient de maintenir la barre très haute, comme on l’a fait contre le Brésil. On sait que c’est un autre contexte, un autre match, mais on est capable de produire la même performance. »

🎙️ Sadio Mane avertit l’Algérie 🇸🇳🇩🇿

"On est capable de battre n’importe quelle équipe" pic.twitter.com/xlZdjgjPOZ — wiwsport (@wiwsport) September 8, 2023

wiwsport.com