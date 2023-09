Le Sénégal affronte le Rwanda, ce samedi soir (19h00 GMT), pour son 6e et dernier match des qualifications à la CAN. Avec un groupe expérimental, Malick Daf et Pape Thiaw aligneront naturellement un onze «exceptionnel».

Il n’y a plus de suspense pour le Sénégal, qui a déjà composté son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations dès la quatrième journée. Avec deux matchs en quatre jours dans cette trêve internationale dont un en amical face à l’Algérie au Stade Abdoulaye-Wade mardi prochain, le staff des Lions et la Fédération ont donc fait leur choix en scindant la sélection nationale en deux.

Le sélectionneur des U20 et celui des locaux, Malick Daf et Pape Thiaw ont été choisis pour mener au Rwanda une équipe totalement expérimentale dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 20 ans. Du coup, forcément, pour affronter les Amavubi, ce samedi soir (19h00 GMT) au Stade Huye, les deux techniciens aligneront un onze très jeune mais qui aura de l’allure pour ce rendez-vous.

Une équipe qui ne manque pas talent

Ce match, la jeune garde n’a clairement pas l’intention de le galvauder. Et pour commencer, c’est le géant Pape Mamadou Sy qui gardera les cages. La ligne défensive devrait être composée d’une charnière Ousmane Diouf – Cheikhou Ndiaye. Ce dernier devrait porter le brassard de capitaine, selon nos dernières informations. Mamadou Sané et Cheikh Tidiane Sidibé devraient s’occuper des côtés.

Dans l’entrejeu, Mamadou Lamine Camara devrait être associé à Samba Diba (ou Ousmane Kane). Enfin, Malick Daf et Pape Bouna Thiaw devraient pouvoir miser sur quatre joueurs à vocation offensive. Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Demba Diop et Samba Diallo (ou Souleymane Faye) sont attendus pour débuter ce match et épauler Bouly Junior Sambou, lequel débuterait à la pointe de l’attaque du 4-2-3-1.

La compo probable des Lions face au Rwanda

🇸🇳🇷🇼 Sénégal vs Rwanda : Voici le 11 probable des Lions

D'accord ou pas ❓ pic.twitter.com/jogu9g9D9S — wiwsport (@wiwsport) September 8, 2023

wiwsport.com